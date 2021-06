8 giugno 2021

Grimaldi ha preso in consegna la nuova nave PCTC Grande California

Ha una capacità di 7.600 ceu

Oggi il gruppo armatoriale Grimaldi ha preso in consegna la Grande California, l'ultima delle sette navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) commissionate al cantiere navale cinese Yangfan di Zhoushan. Lunga 199,90 metri e larga 36,45 metri, la nuova nave ha una stazza lorda di 65.255 tonnellate e una velocità di crociera di 19 nodi. La Grande California, che batte bandiera italiana, può trasportare circa 7.600 ceu (car equivalent unit) o in alternativa 5.400 metri lineari di merce rotabile e 2.737 ceu.

Oltre alle automobili, la Grande California può imbarcare qualsiasi tipo di carico rotabile (furgoni, camion, trattori agricoli, autobus, scavatrici, ecc.) fino a 5,3 metri di altezza. Le due rampe d'accesso, una laterale ed una di poppa, consentono di caricare unità con un peso fino a 150 tonnellate.

Una volta giunta dalla Cina, la Grande California verrà impiegata per potenziare ulteriormente il collegamento ro-ro settimanale operato dal gruppo Grimaldi tra il Mediterraneo ed il Nord America, servendo regolarmente 15 porti in Italia (Civitavecchia, Gioia Tauro, Livorno, Salerno, Savona), Spagna (Valencia), Belgio (Anversa), Canada (Halifax), Stati Uniti (Baltimora, Davisville, Houston, Jacksonville, New York), e Messico (Altamira, Veracruz).

L'amministratore delegato del gruppo partenopeo, Emanuele Grimaldi, ha ricordato che «ancora ben 15 nuove navi altamente innovative ci saranno consegnate nei prossimi anni, e - ha sottolineato - continuiamo ad investire in ricerca e sviluppo per incrementare costantemente la qualità della nostra offerta riducendo, al contempo, l'impatto ambientale delle nostre operazioni».





