9 giugno 2021

Nel primo trimestre del 2021 la divisione crocieristica di GPH ha continuato ad accusare l'impatto della pandemia

I ricavi sono diminuiti del -77,9%

Per la prima volta, nel primo trimestre del 2021 il margine operativo lordo generato dalle attività del gruppo Global Ports Holding (GPH) è risultato di segno negativo e pari a -20,1 milioni di lire turche rispetto ad un Mol di segno positivo per 62,9 milioni di lire turche nel corrispondente periodo dello scorso anno. Nei primi tre mesi del 2021 tali attività, che rendono GPH il principale terminalista mondiale indipendente nel segmento delle crociere, hanno prodotto ricavi pari a 28,9 milioni di lire turche (2,8 milioni di euro), con un calo del -77,9%.

Nel primo trimestre del 2021 il traffico crocieristico nei terminal portuali del gruppo, a causa della pandemia di Covid-19, si è praticamente azzerato essendo stato pari a circa 10mila passeggeri, con una diminuzione del -99% rispetto a 1,3 milioni di passeggeri nel primo trimestre del 2020.

Nei primi tre mesi di quest'anno i ricavi totali registrati da GPH sono ammontati a 380,6 milioni di lire turche (+17,7%). L'EBITDA si è attestato a 46,0 milioni di lire turche (-45,9%). Il gruppo ha chiuso il periodo con una perdita netta di -184,7 milioni di lire turche rispetto ad una perdita netta di -131,0 milioni nello stesso periodo dell'anno precedente.

Ricordiamo che nel corso del primo trimestre di quest'anno il gruppo GPH ha siglato con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio il contratto di concessione per la gestione del traffico delle crociere nel porto di Taranto ( del 30 aprile 2021).





