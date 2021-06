9 giugno 2021

Scali (Asamar): incomprensibile l'esclusione dal PNRR dei piani di sviluppo del porto di Livorno

Esortazione a ricompattare quel fronte comune che in anni passati ha decretato il successo dello scalo

Francesca Scali, neo presidente dell'Asamar, l'associazione degli agenti marittimi di Livorno, denuncia l'esclusione dei piani di sviluppo del porto di Livorno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). «Non è comprensibile - ha evidenziato - come nessuna delle opere strategiche che riguardano il porto di Livorno, in primis la Darsena Europa dalla quale dipende il futuro ruolo di un esteso habitat economico e produttivo, non abbiano trovato né posto né menzione nel PNRR. Proprio a questo fine - ha rilevato - è indispensabile oggi ricompattare quel fronte comune di imprese, istituzioni e mondo del lavoro che ha decretato in anni passati il successo del nostro scalo».







