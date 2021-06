9 giugno 2021

Dal Fondo complementare al PNRR 120 milioni di euro per il porto di Civitavecchia

Musolino: assieme ai 69 milioni di euro per l'ultimo miglio ferroviario, avremo le risorse necessarie per effettuare una vera e propria trasformazione dello scalo

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha reso noto che nell'ambito del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono stanziati 120 milioni di euro per il porto di Civitavecchia. In particolare - ha specificato l'ente - il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha stanziato per il porto laziale, in attesa dei passaggi ulteriori per la effettiva concretizzazione dei finanziamenti nell'ambito del Recovery Plan, 120 milioni di euro suddivisi tra i seguenti progetti: 10,10 milioni per il ponte di collegamento con l'antemurale; 26,65 milioni per il II lotto di prolungamento della banchina 13 dell'antemurale; 43,25 milioni per l'apertura della bocca a sud dello scalo, con il nuovo accesso al bacino storico, e 40 milioni di euro per il cold ironing, ossia per l'elettrificazione di alcune banchine per alimentare le navi in sosta, permettendo di spegnere i motori.

«Si tratta - ha commentato il presidente dell'AdSP, Pino Musolino - di un risultato comunque positivo che, insieme ai 69 milioni di euro già ottenuti per l'ultimo miglio ferroviario, ci consentirà di avere le risorse necessarie per effettuare una vera e propria trasformazione del porto, che inciderà profondamente e positivamente anche sulla città e il territorio circostante. Con questi interventi andremo infatti a gettare le basi per programmare quello che potranno diventare Civitavecchia ed il territorio nel futuro, sia per quanto concerne i flussi turistici che per l'organizzazione della logistica a supporto dei nuovi traffici portuali. Il tutto in un disegno complessivo di crescita e sviluppo sostenibile del porto, e più in generale di tutta l'area che gravita attorno a Civitavecchia e all'alto Lazio».



