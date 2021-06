9 giugno 2021

A luglio l'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale rientrerà in Assoporti

Giampieri: da oggi possiamo lavorare coesi al fianco di tutti i player del nostro settore

Oggi si è tenuta l'assemblea dell'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti), riunitasi per la prima volta dopo la designazione del nuovo presidente Rodolfo Giampieri che ha registrato il rientro nell'organizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Occidentale. A seguito di una lettera di richiesta di rientro a partire dal prossimo luglio inviata dal presidente dell'ente siciliano, Pasqualino Monti, approvata all'unanimità, Assoporti tornerà quindi ad avere tutte le Autorità di nuovo associate.

A margine dell'assemblea, che ha tra l'altro confermato Oliviero Giannotti come segretario generale, il presidente Giampieri ha sottolineato di aver accolto con «immenso piacere la decisione di Pasqualino Monti di far rientrare l'AdSP della Sicilia Occidentale in associazione, soprattutto adesso - ha spiegato - che stiamo per affrontare un momento di grande rilancio del Paese anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che richiede un supplemento di responsabilità da parte di tutti noi. Da oggi - ha evidenziato Giampieri - possiamo lavorare coesi al fianco di tutti i player del nostro settore, trovando le migliori soluzioni per un rinnovato futuro sostenibile del comparto, in forte collaborazione con il Ministero».



