10 giugno 2021

Metrocargo Italia ha acquisito il 70% di Arquata Logistic Services

L'azienda è specializzata nella fornitura di servizi logistici e di stoccaggio per gli operatori industriali

Metrocargo Italia, operatore intermodale attivo in Italia e in Francia, ha acquisito il 70% di Arquata Logistic Services, società di logistica basata ad Arquata Scrivia (Alessandria) e specializzata nella fornitura di servizi logistici e di stoccaggio per gli operatori industriali. Metrocargo Italia ha specificato che l'obiettivo dell'investimento è quello di estendere i propri servizi al settore della logistica industriale con attività di deposito coperto o scoperto, stoccaggio materiale con eventuali lavorazioni, pallettizzazione, magazzino doganale con personale dedicato, procedure semplificate, servizio di VGM - Verified Gross Mass con pesa certificata, movimentazione e riempimento/svuotamento contenitori.

«Il programma di sviluppo dell'area - ha precisato il presidente e amministratore delegato di Metrocargo Italia, Guido Porta - prevede una serie di interventi che porteranno, a regime, a disporre di un raccordo ferroviario con due binari di 250 metri ciascuno con radice elettrificata e di un nuovo magazzino di 12.000 metri quadri conforme a tutte le disposizioni di sicurezza e dotato delle più moderne tecnologie per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci».

«L'ingresso nel network di società di cui Metrocargo fa parte con le molteplici attività legate alla logistica ferroviaria - ha dichiarato Marco Cavalieri, consigliere di Arquata Logistic Services - consentirà ad Arquata Logistic Services di sviluppare nuove sinergie sia in termini di know-how sia di relazioni industriali».



