11 giugno 2021

René Berkvens è il nuovo presidente di SEA Europe

Nominati otto vicepresidenti

René Berkvens, che per 36 anni ha ricoperto numerosi incarichi nell'ambito del gruppo navalmeccanico danese Damen Shipyards divenendone l'amministratore delegato nel periodo dal 2006 al 2020, è stato nominato nuovo presidente di SEA Europe, l'associazione che rappresenta l'industria della cantieristica navale europea. La nomina è stata decisa dall'assemblea riunitasi ieri e l'incarico biennale diventa effettivo da oggi.

Nella prima dichiarazione da nuovo presidente di SEA Europe, Berkvens ha evidenziato che quello attuale è «un momento assai critico dato che il settore delle tecnologie marittime in Europa è stato pesantemente colpito dalla crisi pandemica. Questa crisi - ha precisato - ha colpito molto duramente il nostro settore, per di più in un momento in cui già soffriva grandemente a causa della concorrenza sleale e dell'accresciuto protezionismo commerciale.

Inoltre l'assemblea generale di SEA Europe ha nominato otto vicepresidenti. Si tratta di Bernard Meyer (managing partner di Meyer Werft), Hervé Guillou (presidente di Gican), Dirk Lehmann (managing director di Becker Marine Systems), Vincenzo Petrone (presidente di Assonave), Lars Skytte Jorgensen (vicepresidente Marine BU Boiler Systems di Alfa Laval), Lawrence Zammit (presidente di SEA SMRC), Egil Haugsdal (presidente di Kongsberg Maritime) e Helen Polychronopoulou (presidente di HEMEXPO).



