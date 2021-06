11 giugno 2021

MSC presenta il nuovo marchio luxury Explora Journeys

Nel 2023 Fincantieri consegnerà “Explora I”, la prima di quattro navi della nuova compagnia

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha comunicato oggi il lancio ufficiale della propria compagnia nel segmento delle crociere di lusso, annuncio che segue la decisione rivelata nel marzo 2019 di ordinare alla Fincantieri, con un investimento del valore complessivo di oltre due miliardi di euro, quattro navi destinate ad operare in questo mercato e la successiva presentazione del futuro marchio luxury ( del 14 marzo e 11 settembre 2019). La nuova compagnia si chiamerà Explora Journeys ed Explora I sarà il nome della prima delle quattro unità di lusso costruite da Fincantieri che la consegnerà nel 2023, mentre le successive saranno ultimate nel 2024, 2025 e 2026.

«Costruire un marchio di lusso che ridefinisca l'esperienza crocieristica e crei una categoria a sé stante - ha spiegato Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Cruises, la divisione passeggeri del gruppo MSC - è stata una visione che io e la mia famiglia abbiamo coltivato da lungo tempo». Un progetto che prende materialmente il via oggi stesso con la cerimonia del taglio della prima lamiera della Explora I avvenuta a San Giorgio di Nogaro (Udine) presso il Centro Servizi Navali, specializzato in servizi logistici e lavorazioni per il parco lamiere. La nave verrà quindi costruita nel cantiere navale Fincantieri di Monfalcone.

Le quattro nuove navi da crociera avranno una stazza lorda di circa 64.000 tonnellate e saranno dotate delle più recenti tecnologie disponibili. Con 461 suite, che partiranno da 35 metri quadrati, saranno caratterizzate da un design altamente innovativo, anche sotto il profilo del comfort e del relax dei passeggeri.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail