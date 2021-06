11 giugno 2021

Bruxelles autorizza gli aiuti alle compagnie di navigazione francesi che trasportano passeggeri

Previsti contributi pari a 23 milioni di euro

La Commissione Europea ha autorizzato un programma di aiuti alle compagnie di navigazione francesi che trasportano passeggeri che avrà una durata di 12 mesi e un'erogazione di contributi stimata pari a 23 milioni di euro. Bruxelles ha spiegato che l'importo dell'assistenza erogata ai beneficiari sarà pari al massimo alla somma delle somme versate dal datore di lavoro per più contributi, e più precisamente per contributi personali, contributi sociali generali e contributi per il rimborso del debito sociale.

La Commissione ha specificato che tale regime è conforme agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi.







