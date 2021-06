14 giugno 2021

MHI sta sviluppando un carrello elevatore autonomo per ambienti a bassa temperatura

Il mezzo utilizza un metodo di guida laser

La giapponese Mitsubishi Heavy Industries e la sua filiale Mitsubishi Logisnext stanno sviluppando un carrello elevatore senza equipaggio che utilizza un metodo di guida laser idoneo in particolare ad operare in ambienti a bassa temperatura. Da marzo scorso sono stati avviati test per un mezzo operante in un ambiente con una temperatura di -10 gradi centigradi e in futuro sarà sviluppata una tecnologia laser in grado di essere utilizzata in ambienti a -25°C.





