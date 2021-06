14 giugno 2021

Pan Ocean uscirà dalla Borsa di Singapore

Verrà mantenuta la quotazione primaria sul mercato azionario sudcoreano

La compagnia di navigazione sudcoreana Pan Ocean ha annunciato oggi la decisione di attuare un delisting volontario per uscire dal mercato azionario di Singapore, piano - ha precisato l'azienda - che non costituisce una privatizzazione, intendendo la società mantenere la sua quotazione primaria presso la Borsa di Corea.







