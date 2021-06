15 giugno 2021

NYK ordina altre 12 Pure Car Truck Carrier della capacità di 6.800-7.000 auto

Saranno costruite dai cantieri navali giapponesi Shin Kurushima Dockyard Co. e Nihon Shipyard Co.

Il gruppo armatoriale giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK) ha siglato un memorandum of understanding con le connazionali Shin Kurushima Dockyard Co. e Nihon Shipyard Co. per la costruzione di 12 Pure Car Truck Carrier alimentate a gas naturale liquefatto. I due cantieri navali costruiranno sei PCTC ciascuno e le consegneranno tra l'anno fiscale 2025 e l'anno fiscale 2028. Le nuove unità navali saranno lunghe 199,95 metri, larghe 38,00 metri e avranno una capacità di 6.800-7.000 auto.

NYK ha già in corso ordini per la costruzione di altre otto PCTC, anch'esse alimentate a GNL, che sono in costruzione in Giappone e in consegna entro il 2024, con la prima nave, la Sakura Leader, che è stata consegnata dal cantiere Shin Kurushima Dockyard lo scorso ottobre.

