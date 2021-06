15 giugno 2021

Salvatore d'Amico è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma

Studio comparativo tra la bandiera italiana e altri registri esteri

Salvatore d'Amico è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Armatori della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma). Lo ha eletto oggi all'unanimità l'assemblea elettiva che ha inoltre rinnovato il consiglio che risulta composto, oltre che da Salvatore d'Amico, dai vice presidenti Giovanni Cinque, Marialaura Dell'Abate e Vittorio Morace, dai consiglieri Andrea Cavo, Lorenzo d'Amico, Giovanni Filippi, Filippo Gavarone, Nicolò Iguera, Giulia Palazzeschi e Andrea Poliseno e dal past president Giacomo Gavarone.

Nel passare il testimone a d'Amico, Giacomo Gavarone ha ripercorso brevemente i momenti più importanti del suo mandato, ricordando in particolare l'intenso lavoro svolto dal Gruppo Giovani Armatori per l'aggiornamento dello studio comparativo tra la bandiera italiana e altri registri esteri di riferimento. «Sono molto orgoglioso - ha affermato - di concludere il mio mandato con la pubblicazione di questo studio, con il quale abbiamo avuto la giovanile sfrontatezza di suggerire soluzioni concrete e cost free volte a semplificare e a rendere più attuale la normativa nazionale di settore. Si tratta di un lavoro che ritengo molto importante per le nostre imprese, che si trovano quotidianamente a confrontarsi con bandiere estere che hanno fatto della celerità e della semplicità amministrativa un elemento caratterizzante per essere competitive in un mercato per sua natura internazionale come quello dello shipping».



