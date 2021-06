16 giugno 2021

Per la prima volta il porto di Los Angeles ha movimentato più di un milione di container in un mese

A maggio il traffico è stato di 1,01 milioni di teu (+74,0%)

A maggio 2021 il porto di Los Angeles ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico mensile dei container avendo movimentato 1,01 milioni di teu, volume che rappresenta il primo superamento della soglia di un milione di contenitori movimentati in un mese, un incremento del +74,0% sul maggio 2020 e 31mila teu in più rispetto al precedente picco storico segnato nell'ottobre 2020.

Il nuovo record è stato conseguito sia grazie ad un volume di traffico di container pieno allo sbarco mai raggiunto in precedenza essendo stato pari a 536mila teu, con un aumento del +75,0% sul maggio 2020 e un rialzo di 19mila teu sul precedente record dell'agosto 2020, sia grazie al nuovo record mensile di contenitori vuoti imbarcati che si sono attestati a 361mila teu, il +111,4% in più rispetto al maggio 2020 e un aumento di 20 mila teu rispetto al precedente record del marzo 2021. I contenitori vuoti allo sbarco sono ammontati a 5mila teu (+11.734,7%) e i contenitori pieni all'imbarco a 110mila teu (+5,3%).

Nei primi cinque mesi di quest'anno il porto californiano ha movimentato complessivamente 4,55 milioni di teu, con una progressione del +48,2% sullo stesso periodo del 2020, di cui 2,37 milioni di teu pieno allo sbarco (+49,6%), 568mila teu pieni all'imbarco (-11,1%), 1,60 milioni di teu vuoti all'imbarco (+96,6%) e 14mila teu vuoti allo sbarco (-58,8%).









