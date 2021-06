16 giugno 2021

Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti greci è diminuito del -6,9%

I passeggeri sono calati del -44,8%

Nel 2020 i porti greci hanno movimentato complessivamente 150,4 milioni di tonnellate di merci, con un calo del -6,9% sull'anno precedente che è esito delle flessioni del -11,5%, -8,7% e -8,0% prodottesi rispettivamente nel secondo, terzo e quarto trimestre del 2020 che sono seguite al lieve incremento del +1,1% registrato nel primo trimestre dell'anno.

Nel 2020 il solo traffico internazionale è ammontato a 122,5 milioni di tonnellate (-4,8%), di cui 69,8 milioni di tonnellate allo sbarco (-5,1%) e 52,7 milioni di tonnellate all'imbarco (-4,5%). Più accentuato il calo del traffico nazionale che si è attestato a 27,8 milioni di tonnellate (-15,2%). Nel solo segmento dei rotabili il traffico complessivo è stato di oltre 7,1 milioni di veicoli (-35,6%), di cui quasi 6,6 milioni di veicoli di traffico nazionale (-35,9%) e 518mila di traffico internazionale (-31,9%), di cui 271mila allo sbarco (-32,1%) e 247mila all'imbarco (-31,6%).

Pesante l'impatto che gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno avuto lo scorso anno sul traffico dei passeggeri nei porti greci che è stato pari a 20,8 milioni di persone (-44,8%), di cui 20,2 milioni di passeggeri nel traffico nazionale (-43,9%) e 658mila nel traffico internazionale (-63,3%), inclusi 342mila allo sbarco (-62,5%) e 316mila all'imbarco (-64,1%).

Oggi l'Autorità Statistica Ellenica ha reso noto che nel solo quarto trimestre del 2020 il traffico delle merci nei porti grechi ha totalizzato 36,7 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -8,0% sul corrispondente periodo dell'anno precedente, di cui 29,9 milioni di tonnellate di traffico internazionale (-7,1%), incluse 16,8 milioni di tonnellate allo sbarco (-8,6%) e 13,1 milioni di tonnellate all'imbarco (-5,1%) e 6,8 milioni di tonnellate di traffico nazionale (-12,0%). Nel segmento dei rotabili il traffico è stato di 1,5 milioni di veicoli (-24,4%), di cui 1,4 milioni nel traffico nazionale (-25,1%) e 125mila nel traffico internazionale (-15,9%), inclusi 64mila allo sbarco (-14,3%) e 61mila all'imbarco (-17,5%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il traffico dei passeggeri è stato di quasi 3,1 milioni di persone (-47,6%), con un traffico nazionale di oltre 2,9 milioni di passeggeri di traffico nazionale (-47,6%) e 129mila passeggeri di traffico internazionale (-46,8%), di cui 63mila allo sbarco (-45,0%) e 65mila all'imbarco (-48,5%).









