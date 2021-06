16 giugno 2021

Nuovo consorzio strategico nazionale spagnolo per promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale nel settore industriale

Promotori sono Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica e Microsoft

In Spagna è stato costituito IndesIA, un consorzio strategico nazionale il cui scopo è promuovere l'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale nelle aziende industriali spagnole. L'iniziativa vede come promotori i gruppi Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas Reunidas, Telefónica e Microsoft a cui stanno aggiungendo oltre cento piccole e medie imprese.

Annunciando la creazione del consorzio, i promotori hanno evidenziato che in Spagna il settore industriale deve affrontare grandi sfide, tra cui la necessità di incrementare la competitività attraverso l'automazione e l'ottimizzazione dei processi industriali, l'esigenza di migliorare la sostenibilità attraverso l'efficienza energetica, di sviluppare nuovi materiali a minor impatto ambientale e di promuovere l'impegno nei confronti dell'economia circolare. Per affrontare queste sfide - hanno sottolineato - è necessario accrescere l'uso dei dati e dell'intelligenza artificiale lungo tutta la catena del valore.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail