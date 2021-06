16 giugno 2021

Nuovo servizio del NVOCC indiano Sarjak Container Lines dai porti italiani al Sud America

Partenze dagli scali dell'alto Tirreno e dell'alto Adriatico verso i porti di Colombia e Perù

Il NVOCC indiano Sarjak Container Lines ha inaugurato un servizio regolare dai porti italiani per il Sud America che prevede partenze dagli scali dell'alto Tirreno e dell'alto Adriatico verso i porti di Buenaventura e Cartagena in Colombia e di Callao, Pisco, Salaverry, Matarani e Paita in Perù. Il servizio va ad aggiungersi alle rotte già servite dall'NVOCC verso l'India e il subcontinente indiano, l'est e il sud est asiatico, il Medio Oriente, la costa occidentale americana, la Russia e i Paesi Baltici. Anche per il nuovo trade, ad assistere Sarjak Container Lines in Italia, in Croazia e a Malta è l'agenzia marittima Intersea di Genova del gruppo Finsea.







