16 giugno 2021

Al via nel porto della Spezia la costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco

Sarà realizzata in 18 mesi in calata Malaspina e sostituirà l'attuale sede sul Molo Garibaldi

Nel porto di La Spezia sono stati avviati i lavori di costruzione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco, un fabbricato su due livelli con accesso alla banchina che verrà realizzato in calata Malaspina nell'arco di 18 mesi. I lavori verranno eseguiti dalla società I.Tec. Srl di Villa del Conte (Padova) nell'ambito di un appalto del valore di 1,8 milioni di euro.

La nuova caserma in porto, che sostituirà la vecchia sede dei Vigili del Fuoco sul Molo Garibaldi, avrà una superficie coperta di 587 metri quadri e sarà costituita da due corpi indipendenti, in cui saranno ospitate varie attività e servizi. Al piano terra è prevista l'ubicazione dell'autorimessa, il deposito materiale nautico, l'equipaggiamento, il locale lavaggio/deposito mute, il magazzino, il locale ricarica bombole e la centrale termica oltre ai servizi. Al piano rialzato saranno ubicati l'atrio, la sala operativa, la sala mensa, la cucina la dispensa lo spogliatoio, i servizi igienici e la sala lavastoviglie.

Lo spostamento di sede dei Vigili del Fuoco consentirà di recuperare gli spazi occupati dall'attuale caserma sul Molo Garibaldi e destinarli ad altri scopi, in attuazione di un processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle funzioni portuali avviato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.



