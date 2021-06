16 giugno 2021

Meyer Turku avvia la costruzione della prima di tre navi da crociera di 200mila tsl per Royal Caribbean

La prima unità, “Icon of the Seas”, sarà consegnata nell'autunno del 2023

Lunedì nel cantiere navale di Meyer Turku è avvenuto il taglio della prima lamiera della Icon of the Seas, la prima di tre navi da crociera di 200mila tonnellate di stazza lorda della classe “Icon” ordinate dal gruppo crocieristico americano Royal Caribbean allo stabilimento navalmeccanico finlandese che saranno alimentate a gas naturale liquefatto ( dell'11 ottobre 2016 e 2 luglio 2019). La Icon of the Seas sarà ultimata nell'autunno del 2023.







