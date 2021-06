17 giugno 2021

Global Ship Lease compra quattro portacontainer da 5.470 teu per 148 milioni di dollari

Le navi hanno una capacità reefer pari a 1.200 contenitori

Global Ship Lease (GSL), società proprietaria di una flotta di 62 portacontainer (di cui 17 in ordinativo) il cui capitale, oltre ad una quota pari al 60,3% di flottante, vede quale primo azionista la società statunitense di private equity Kelso (22,5%) e terzo azionista la compagnia armatrice francese CMA CGM (8,4%), ha annunciato l'acquisizione di quattro full container Panamax della capacità di 5.470 teu. Si tratta di quattro navi dell'età media di circa 11 anni che sono state comprate per complessivi 148 milioni di dollari.

GSL ha reso noto che le quattro unità di nuova acquisizione, una volta prese in consegna nel corso del terzo trimestre di quest'anno, saranno noleggiate ad una primaria compagnia di linea per un periodo di tre anni con opzione per ulteriori tre anni.

L'executive chairman di Global Ship Lease, George Youroukos, ha evidenziato che le quattro portacontenitori hanno ciascuna una capacità di trasporto di 1.200 container frigo, che - ha sottolineato - è pari al doppio della media relativamente a portacontainer del segmento 5.000-7.000 teu, ed ha specificato che con queste quattro unità GSL controllerà oltre un quarto della flotta mondiale di portacontainer sino a 7.000 teu con elevata capacità di trasporto di container reefer.



