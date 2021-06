17 giugno 2021

Nuovo servizio intermodale Milano-Ghent della Lineas

Programmate cinque rotazioni alla settimana

La società ferroviaria privata belga Lineas inaugura un nuovo collegamento ferroviario tra Milano Segrate e Ghent che sarà realizzato con cinque rotazioni settimanali, servizio che si affiancherà a quello tra Milano Segrate e le altre città portuali belghe di Anversa e Zeebrugge e quella olandese di Moerdijk.

«La decisione di collegare Ghent e Segrate - ha spiegato il direttore commerciale di Lineas, Matthias Herrebosch - è conseguenza della conoscenza delle esigenze dei clienti nonché dei flussi della supply chain da e per queste regioni. Era molto richiesto - ha precisato Herrebosch - un servizio dedicato a supportare le industrie, incluse una crescente necessità di disporre di un'alternativa di trasporto più ecologica e una manifesta richiesta di contribuire a ridurre i ritardi causati dalla congestione delle strade».



