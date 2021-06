17 giugno 2021

Umberto Ruggerone è il nuovo presidente di Assologistica

Vice presidenti sono Pamela Calderoli, Riccardo Fuochi, Andrea Gentile, Massimiliamo Montalti, Renzo Sartori e Marco Spinedi

Umberto Ruggerone è il nuovo presidente di Assologistica, l'Associazione Italiana delle Imprese di Logistica, Magazzini Generali, Magazzini Frigoriferi, Terminalisti Portuali, Interportuali ed Aeroportuali. Ruggerone, che succede ad Andrea Gentile che dal 2016 e per due mandati consecutivi ha presieduto Assologistica, nella gestione al vertice dell'associazione sarà affiancato dai vice presidenti Pamela Calderoli, Riccardo Fuochi, Andrea Gentile, Massimiliamo Montalti, Renzo Sartori e Marco Spinedi.

Dirigente del gruppo FNM Spa, amministratore unico di Malpensa Intermodale e amministratore delegato di Malpensa Distripark, Ruggerone ha 50 anni ed è laureato con lode in scienze economiche. Specializzatosi in metodi di sviluppo immobiliare, ha iniziato la sua carriera nel settore degli interporti. Da sempre molto attivo in ambito associativo, Ruggerone è stato vice presidente di Assologistica dal 2014 ed è attualmente consulente del Gruppo Logistica Trasporti ed Economia del Mare di Confindustria, oltre che presidente della Commissione innovazione digitale di Confetra.

In occasione della sua nomina, evidenziando l'assoluta peculiarità del momento attuale, Ruggerone ha rilevato che «la logistica, un universo di attività, competenze e saperi, ha dimostrato di possedere l'attitudine ad affrontare e gestire gli imprevisti e le emergenze. Da qui - ha sottolineato - occorre ripartire. Occorre far comprendere che le nostre aziende rappresentano la struttura portante, il telaio, su cui realizzare e far viaggiare un “Sistema Paese” nuovo, più efficiente, efficace e sostenibile. Aziende che investono in innovazione, creano occupazione e contribuiscono ogni giorno a rendere l'Italia più dinamica, competitiva, vivibile. Aziende che portano suggestioni e proposte e come tali vanno raccontate, affiancate, tutelate: Assologistica - ha concluso Ruggerone - ha la storia, l'indipendenza e le competenze necessarie per svolgere questo ruolo di rappresentanza di filiera».



