18 giugno 2021

Nuovo servizio ferroviario Verona-Ratisbona di Rail Cargo Group

Effettuate tre rotazioni settimanali che entro fine anno saliranno a sei

L'austriaca Rail Cargo Group (RCG) ha attivato un nuovo collegamento intermodale tra il terminal di Sommacampagna-Sona (Verona) e quello di Bayernhafen a Ratisbona attraverso il Brennero, servizio ferroviario realizzato con tre rotazioni alla settimana che si prevede saliranno a sei entro la fine di quest'anno. Il collegamento è stato avviato il 6 giugno inizialmente a servizio dell'azienda austriaca e di quella tedesca Reicheneder Transport.







