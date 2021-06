21 giugno 2021

Rinviata al 4 luglio la discussione della causa sul blocco del canale di Suez causato dall'arenamento della Ever Given

Il differimento è stato richiesto da entrambe le parti

Ieri il tribunale commerciale di Ismailiya ha deciso di rinviare al prossimo 4 luglio la discussione della causa intentata dall'Autorità del Canale di Suez contro l'armatore della Ever Given, la portacontainer che a fine marzo si è arenata nel canale egiziano bloccandovi il traffico navale per sei giorni. Il rinvio è stato richiesto dall'avvocato della Suez Canal Authority ma anche dai rappresentanti dell'armatore della nave (la giapponese Shoei Kisen Kaisha) e da quelli dei suoi assicuratori (la britannica UK P&I Club) ed è stato concesso con lo scopo di consentire alle parti di raggiungere un accordo amichevole sul valore dell'indennizzo. Entrambe le parti hanno infatti specificato che durante le trattative sono stati compiuti passi avanti raggiungendo intese su diversi punti.







