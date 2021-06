21 giugno 2021

Approvata la concessione a RCT del terminal crociere temporaneo alla banchina 25 sud di Civitavecchia

Avrà una durata di quattro anni

Oggi il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha deliberato all'unanimità di assegnare il terminal crociere temporaneo alla banchina 25 sud del porto di Civitavecchia nuovamente in concessione alla Roma Cruise Terminal (RCT), per un periodo massimo di quattro anni entro cui entro cui la stessa RCT si è impegnata a realizzare la seconda stazione marittima crocieristica sull'antemurale, con la traslazione dell'attuale terminal “Bramante”. Con la delibera viene regolarizzata la situazione venutasi a creare nei mesi scorsi con la messa sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria del terminal temporaneo della banchina 25 sud in quanto l'area e la struttura dal 31 dicembre scorso erano di fatto occupati “sine titulo” dalla RCT.

Con il provvedimento - ha spiegato il presidente dell'AdSP, Pino Musolino - «abbiamo sanato nei tempi stabiliti una situazione incresciosa che abbiamo ereditato e che si protraeva da tempo, attraverso una soluzione che contempera l'interesse preminente della corretta destinazione ed utilizzo dei beni pubblici, con quelli degli operatori e investitori, soprattutto in questo momento di profonda crisi dovuta alla pandemia e di ripartenza del traffico crocieristico, che è stato quello maggiormente danneggiato dal Covid».

Inoltre il Comitato ha approvato, sempre con voto unanime, la relazione annuale dell'ente portuale per l'anno 2020, la rinegoziazione dei mutui e la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate relative al 2021, il diniego al rilascio della concessione per un punto di primo intervento medico destinato a viaggiatori, crocieristi e lavoratori portuali nell'area nord dello scalo. Per quanto concerne il porto di Gaeta, è stato approvato il regolamento dei servizi per la gestione delle manutenzioni delle parti comuni del nuovo mercato ittico.



