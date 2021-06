22 giugno 2021

Hapag-Lloyd ordina a DSME altre sei portacontainer da oltre 23.500 teu

Il valore della commessa è di circa un miliardo di dollari

La compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd ha ordinato alla società navalmeccanica sudcoreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) la costruzione di sei portacontainer della capacità unitaria di oltre 23.500 teu, commessa del valore di circa 1,1 bilioni di won (un miliardo di dollari) che si aggiunge a quella della stessa consistenza emessa dall'azienda germanica nei confronti di DSME alla fine dello scorso anno ( del 23 dicembre 2020). Le sei ulteriori navi saranno prese in consegna entro la fine del 2024.

Hapag-Lloyd ha reso noto che il proprio ulteriore investimento sarà finanziato attraverso un prestito sindacato dell'importo di 852 milioni di anni con scadenza a 12 anni. Inoltre la compagnia ha specificato che le sei nuove portacontenitori saranno immesse sulle rotte fra Europa ed Estremo Oriente nell'ambito del consorzio THE Alliance che vede Hapag-Lloyd a fianco delle compagnie HMM, Ocean Network Express (ONE) e Yang Ming Line.



