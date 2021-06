22 giugno 2021

La formula di Assarmatori per la continuità territoriale con la Sardegna

Sovvenzione pubblica solo per le rotte non remunerative

«Muoversi liberamente sull'intero territorio nazionale è un diritto costituzionale fondamentale, e le norme sulla continuità territoriale in Sardegna non sono solo importantissime a tutela di questo diritto; è essenziale che siano, soprattutto, efficaci». Lo ha sottolineato oggi il segretario generale di Assarmatori, Alberto Rossi, nel corso dell'audizione presso la IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, sulle due proposte di legge (C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino) in materia di continuità territoriale con la Sardegna attualmente in discussione.

Secondo Rossi entrambi i testi, che affrontano un tema davvero centrale, fanno riferimento a una situazione che è già stata superata dall'evoluzione della disciplina e dalle dinamiche del mercato. Non è più in discussione, infatti - ha chiarito il segretario generale di Assarmatori - una convenzione unica per tutte le rotte sarde, come in passato, ma bandi diversi e solo per le rotte nelle quali la debolezza e la non remuneratività del mercato rende indispensabile una sovvenzione pubblica che compensi l'armatore chiamato a sostenere extra-costi.

«A questo proposito - ha precisato rossi - l'analisi delle mancate condizioni di sostenibilità economica del mercato non può essere estemporanea e cioè limitata a un unico punto di osservazione ma deve scaturire da un esame approfondito del potenziale di domanda e di disponibilità strutturale di offerta nei diversi periodi dell'anno. Per altro, il periodo di validità della convenzione deve essere sufficientemente lungo da consentire un'adeguata pianificazione del servizio e anche una eventuale rimodulazione dello stesso, consentendo alle imprese di agire a seconda dell'andamento dell'offerta e della domanda di trasporto. Sempre nell'ottica dell'ottimizzazione dei costi - ha proseguito - è importante che le norme consentano la sostituzione delle navi in servizio con altre che abbiano tutti i requisiti richiesti, ma la cui capacità possa adeguarsi meglio alla domanda di trasporto che si genera nei diversi periodi dell'anno».

Secondo Rossi, infine, dalle due proposte sarebbe opportuno rimuovere le norme che impedirebbero qualsiasi modifica dell'assetto della società concessionaria, ciò in evidente contrasto con la libertà d'impresa e con le regole generali relative a quest'area di attività.



