23 giugno 2021

La norvegese MPC Container Ships compra la connazionale Songa Container AS

L'acquisizione, del valore di 210 milioni di dollari, include 11 portacontainer

La norvegese MPC Container Ships (MPCC), società nata nell'aprile del 2017 per investire nel segmento delle navi portacontenitori, ha siglato un accordo per comprare la connazionale Songa Container AS per 210,25 milioni di dollari. La flotta della Songa è composta da 11 portacontainer della capacità media di 2.250 teu e dell'età media di 11,9 anni a cui si aggiungono tre navi, la Songa Haydn, la City of Hong Kong e la FS Ipanema, che saranno cedute da Songa prima del completamento della transazione con MPC Container Ships . Con l'acquisizione, la consistenza della flotta della MPCC salirà a 75 portacontenitori per una capacità di carico complessiva pari a 158.000 teu.

Nove delle navi della Songa che saranno acquisite da MPCC sono dotate di annotazione “Ice Class” che le rende particolarmente idonee ad essere utilizzate nei traffici nella regione del Baltico.

Songa ha archiviato il primo trimestre di quest'anno con ricavi base time charter pari a 14,8 milioni di dollari, con un incremento del +35,3% sullo stesso periodo del 2020, e con utile operativo e utile netto pari rispettivamente a 21,4 milioni e 19,1 milioni di dollari, contro risultati entrambi di segno negativo e pari a -2,9 milioni e -740mila dollari nei primi tre mesi dello scorso anno.



