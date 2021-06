23 giugno 2021

Gara internazionale per la gestione e lo sviluppo del terminal multipurpose del porto angolano di Lobito

La scadenza per la presentazione delle offerte è il 16 agosto 2021

Il governo dell'Angola ha bandito una gara internazionale per la concessione del terminal multipurpose del porto di Lobito destinato al traffico delle merci in container e delle merci generali. Si prevede che l'infrastruttura portuale potrà avere una capacità di traffico containerizzato annuo pari a 250mila teu e l'obiettivo della procedura di gara è di individuare un operatore che intenda gestire, sviluppare e investire nell'ampliamento del terminal nell'ambito di un contratto della durata di 20 anni. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 16 agosto 2021.

Tra i requisiti richiesti alle aziende interessate a partecipare alla gara, queste devono avere un capitale sociale di almeno 25 milioni di dollari, presentare un fatturato medio anno nell'ultimo triennio pari a 100 milioni di dollari e presentare un valore patrimoniale netto di almeno 100 milioni di dollari. Inoltre tali imprese devono possedere negli ultimi tre anni, direttamente o tramite società controllate, una partecipazione non inferiore al 25% in almeno tre concessioni di terminal portuali, e in almeno una di queste una partecipazione non inferiore al 50%, con un traffico medio annuo movimentato negli ultimi tre anni pari ad almeno 250mila teu. Nel caso di associazioni di imprese, tali requisiti devono essere soddisfatti da almeno una delle imprese associate che abbia una partecipazione nell'associazione pari ad almeno il 25%.





