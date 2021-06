23 giugno 2021

Raggiunto un accordo di massima sull'indennizzo per il blocco del canale di Suez causato dall'arenamento della Ever Given

Suez Canal Authority, Shoei e i suoi assicuratori stanno lavorando alla definizione dell'intesa finale

La compagnia assicurativa britannica UK P&I Club ha reso noto oggi che le parti coinvolte nella causa intentata dalla Suez Canal Authority contro la giapponese Shoei Kisen Kaisha, la società armatrice proprietaria della portacontainer Ever Given che alla fine di marzo si era arenata nel canale di Suez interrompendovi il traffico navale per sei giorni, hanno raggiunto un accordo di massima. UK P&I Club ha specificato che assieme all'armatore e agli altri assicuratori della nave sta ora lavorando con l'Autorità del Canale di Suez per definire un accordo finale nel più breve tempo possibile.

La compagnia assicurativa britannica non ha divulgato informazioni sull'entità dell'indennizzo concordato per risolvere la causa in via extragiudiziale.



