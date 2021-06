23 giugno 2021

A Koper è stata inaugurata l'estensione del container terminal

A conclusione del progetto la capacità di traffico annua salirà a 1,5 milioni di teu

Oggi nel porto di Koper è stata inaugurata l'estensione di 100 metri lineari del Molo I, opera che è stata realizzata nell'ambito di un progetto che include anche la realizzazione di quasi 25mila metri quadri di aree di stoccaggio per i container sottratte al mare che, secondo le previsioni, sarà portata a termine nel primo trimestre del 2022. A conclusione del progetto, che comporta un investimento di 45,6 milioni di euro finanziati in parte attraverso il progetto europeo NAPA4CORE, la capacità di traffico annua del container terminal salirà a 1,5 milioni di teu.

Il potenziamento del container terminal prevede anche l'installazione di due nuove gru di banchina super post-Panamax che si affiancheranno ai due mezzi di sollevamento dello stesso tipo già attivi e che saranno prese in consegna alla fine del prossimo anno. Inoltre, dopo il 2022, è previsto l'approntamento di una nuova area terminalistica a nord del Molo I che sarà anch'essa destinata al traffico dei container.



