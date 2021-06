23 giugno 2021

Seaspan ordina due nuove portacontainer da 12.000 teu

Saranno prese in consegna nel quarto trimestre del 2022

Seaspan Corporation ha annunciato di aver ordinato la costruzione di due portacontainer da 12.000 teu che saranno prese in consegna nel corso dell'ultimo trimestre del prossimo anno. Al 31 marzo scorso la flotta di navi portacontenitori della società era costituita da 129 unità per una capacità di carico complessiva pari a quasi 1,1 milioni di teu. Inoltre, inclusa la commessa annunciata oggi, Seaspan ha in corso ordini per altre 39 portacontainer che accresceranno la capacità della flotta a quasi 1,7 milioni di teu.







