23 giugno 2021

Nel primo trimestre di quest'anno crescita dei prezzi dei servizi di trasporto in Francia

Il trasporto marittimo ha segnato un aumento congiunturale del +16,1%

Nel primo trimestre di quest'anno i prezzi dei servizi di trasporto e magazzinaggio delle merci in Francia sono aumentati in tutti i settori, con quelli relativi al trasporto marittimo che hanno segnato incremento maggiore avendo registrato un rialzo del +16,1% rispetto al periodo trimestrale precedente seguito dal trasporto aereo (+11,9%), dal trasporto ferroviario (+1,7%) e da quello stradale (+0,8%). Nei primi tre mesi del 2021, inoltre - ha reso noto l'INSEE, l'istituto nazionale francese di statistica e studi economici - nel segmento della logistica i prezzi sono cresciuti sia relativamente al magazzinaggio delle merci, che ha mostrato una variazione congiunturale del +0,2%, sia relativamente alla movimentazione delle merci (+0,7%).







