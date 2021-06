24 giugno 2021

Stena Germanica è la prima nave ro-pax a viaggiare utilizzando metanolo

Si tratta di metanolo derivante dai gas combustibili residuali del processo siderurgico

La compagnia di navigazione svedese Stena Line ha annunciato la conversione del traghetto Stena Germanica all'utilizzo del metanolo quale combustibile per la propria propulsione, facendone la prima nave ro-pax al mondo ad avvalersi di questo carburante, che è metanolo derivante dai gas combustibili residuali del processo siderurgico. Questa settimana la Stena Germanica ha compiuto il proprio primo viaggio a zero emissioni di carbonio navigando dalla Svezia alla Germania sulla rotta Goteborg-Kiel con l'uso di metanolo.

«Questa collaborazione tra i settori siderurgico e marittimo - ha evidenziato Erik Lewenhaupt, responsabile per la Sostenibilità del gruppo Stena Line - è la prima del suo genere e dimostra che, lavorando assieme, aziende di diversa estrazione possono migliorare notevolmente il loro impatto sul clima».





