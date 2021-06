24 giugno 2021

Nel porto di Amburgo sono iniziati i test sull'impiego di camion a guida autonoma nelle aree terminalistiche

Successo delle prove condotte presso il Container Terminal Altenwerder della HHLA

A fine maggio nel container terminal CTA del gruppo HHLA nel porto di Amburgo sono stati eseguiti con successo i primi test di impiego di camion a guida autonoma che si sono svolti nell'ambito del progetto Hamburg TruckPilot promosso dalla partnership tra l'amministrazione cittadina di Amburgo e il gruppo Volkswagen. Le prove sono state realizzate con un camion della Spedition Weets con a bordo un container da 40 piedi. All'ingresso del terminal portuale l'autista del mezzo pesante si è spostato sul sedile del passeggero lasciando la guida del veicolo ad un autista della MAN Truck & Bus che ha monitorato la fase di guida autonoma del camion pronto a prendere il volante in caso di bisogno. Tuttavia ciò non è stato necessario in quanto tutte le fasi di spostamento del veicolo all'interno del terminal, incluse quelle necessarie per consentire lo scarico del container, sono state attuate con successo in modalità autonoma.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail