24 giugno 2021

A Monfalcone la coin ceremony della seconda nave della classe “Seaside Evo” di MSC Crociere

Fincantieri consegnerà la “MSC Seascape” nell'autunno del 2022

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri si è svolta la “coin ceremony” della seconda nave della classe “Seaside Evo” destinata a MSC Crociere, unità che sarà la nuova ammiraglia della flotta e che - ha reso noto la compagnia - sarà battezzata con il nome di MSC Seascape. Le navi di questa classe, della lunghezza di 339 metri e larghezza di 41 metri, hanno una stazza lorda di quasi 170mila tonnellate. La MSC Seascape entrerà in servizio nel novembre 2022 e sarà in grado di ospitare 5.877 passeggeri.

«MSC Seascape - ha ricordato Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Cruises - è la quinta nave che costruiamo con Fincantieri, su un totale di otto navi ordinate finora al cantiere italiano per l'intera divisione crociere del gruppo MSC, di cui quattro nel segmento lusso lanciato nei giorni scorsi con il nuovo brand Explora Journeys, che generano un'importantissima ricaduta sull'intera economia italiana. Quando si unirà alla nostra flotta - ha sottolineato Vago - MSC Seascape avrà un impatto economico significativo su tutti i porti e le destinazioni che raggiungerà, rafforzando il turismo e sostenendo la ripresa delle comunità locali. Inoltre, MSC Seascape rappresenta la volontà di continuare ad investire in questo cantiere e nella regione e conferma la nostra visione a lungo termine per raggiungere operazioni di crociera a impatto zero. Come ogni nuova nave che costruiamo, stiamo dotando MSC Seascape di alcune delle più recenti tecnologie e soluzioni ambientali, tra cui la riduzione delle emissioni e i sistemi di ultima generazione per il trattamento delle acque reflue».





