24 giugno 2021

Nel trimestre marzo-maggio la perdita netta accumulata da Carnival Corporation è stata di quasi 2,1 miliardi di dollari

Registrata un'accelerazione delle prenotazioni per le prossime crociere

Nel secondo trimestre dell'esercizio fiscale 2021, periodo che è terminato lo scorso 31 maggio, il gruppo crocieristico statunitense Carnival Corporation ha conseguito una perdita netta di -2,07 miliardi di dollari rispetto ad una perdita netta di -4,37 miliardi di dollari nel corrispondente periodo dell'esercizio fiscale precedente.

Commentando tali risultati, il presidente e amministratore delegato di Carnival, Arnold Donald, ha specificato che il gruppo sta alacremente lavorando per riportare l'intera flotta in attività entro la prossima primavera dopo l'interruzione delle operazioni causata dalla pandemia di Covid-19. «Finora - ha specificato - abbiamo annunciato che 42 navi, che rappresentano oltre la metà della nostra capacità, dovrebbero tornare a servire i nostri ospiti entro la fine dell'anno fiscale». Carnival ha reso noto di aver concluso il secondo trimestre dell'anno fiscale 2021 con disponibilità liquide pari a 9,3 miliardi di dollari, liquidità che l'azienda ritiene sufficiente a consentire la ripartenza della totalità delle proprie attività crocieristiche prevista entro la primavera del 2022.

Carnival ha evidenziato anche l'accelerazione in atto del volume di prenotazioni per le prossime crociere. Il gruppo ha precisato che il volume di prenotazioni totalizzato nel secondo trimestre dell'esercizio 2021 risulta essere superiore del +45% rispetto a quello del trimestre precedente e che, al 31 maggio 2021, le prenotazioni per le crociere del 2022 risultano essere superiori a quelle del 2019 quando l'attività era stata particolarmente intensa.





