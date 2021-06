24 giugno 2021

L'AdSP del Tirreno Settentrionale ha presentato il piano di formazione rivolto ai lavoratori portuali di Livorno e Piombino

Per il 2021 l'ente stanzierà 500mila euro per la realizzazione degli obiettivi formativi predefiniti

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale è il primo ente portuale in Italia ad essersi dotato del piano operativo di intervento per il lavoro portuale finalizzato alla formazione professionale, strumento introdotto dal decreto legislativo n. 232 del 2017 tra le disposizioni integrative alla legislazione in materia portuale e volto alla riqualificazione, riconversione o ricollocazione del personale in altre mansioni sempre in ambito portuale. Il piano è stato presentato oggi in un convegno che l'AdSP ha organizzato a Livorno.

Il piano, da attuare nel triennio 2021-2023, è finalizzato ad individuare e programmare interventi operativi di formazione, riqualificazione, riconversione e ricollocamento a favore del personale delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 84/94 autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali nei porti di competenza dell'AdSP. Con riferimento al 2021, l'AdSP stanzierà 500mila euro per la realizzazione degli obiettivi formativi predefiniti. Ciascuna impresa avrà a disposizione un budget annuale complessivo per le spese di gestione del progetto formativo pari a 3.600 euro. Verrà inoltre erogato un importo massimo di 188 euro a dipendente in servizio al 31 dicembre 2020. Il massimale di spesa potrà essere raggiunto formando tutto o parte del personale purché le attività formative siano in linea con gli assi richiamati nel piano e individuati quali utili alla crescita delle professionalità nei porti di Livorno e Piombino ed il costo degli stessi sia autorizzato preventivamente e qualitativamente sostenibile. Gli importi saranno erogati per la copertura dei costi diretti sino ad un massimale del 75% dell'importo complessivo del progetto/corsi presentati da ciascuna impresa autorizzata.



