25 giugno 2021

Seaspan concorda con COSCO l'estensione del periodo di noleggio di 17 portacontainer

Hanno una capacità di carico di 117.700 teu

La Seaspan Corporation, società integralmente controllata dalla Atlas Corp. di Hong Kong, ha concordato il rinnovo dei contratti di noleggio di 17 portacontenitori che fanno parte della flotta della società armatrice cinese COSCO Shipping Lines. Si tratta di navi che hanno una capacità di carico complessiva pari a 117.700 teu. In precedenza i contratti di noleggio di queste navi erano in scadenza nel 2021 relativamente a due portacontainer, nel 2022 per 13 navi e nel 2023 per due unità. La scadenza di tutti questi contratti è stata ora rinviata di tre anni a partire dalla fine dell'attuale periodo di noleggio.







