25 giugno 2021

Inaugurata la prima fase del container terminal del porto di Berbera (Somaliland)

Ha una capacità di traffico di 500mila teu che, con la seconda fase, sarà elevata a due milioni di teu

Ieri il gruppo terminalista DP World di Dubai ha celebrato l'inaugurazione del nuovo container terminal del porto di Berbera (Somaliland), con il completamento della prima fase del progetto che ha comportato la costruzione di un'infrastruttura che ha una capacità di traffico annua pari a 500mila teu. Il terminal ha una linea di banchina di 400 metri con profondità del fondale di -17 metri ed è attrezzato con tre gru ship-to-shore a cui si aggiungono, nell'area di stoccaggio, otto gru a portale su gomma.

DP World ha annunciato anche l'avvio della seconda fase del progetto che prevede l'estensione della banchina a 1.000 metri lineari e l'installazione di ulteriori sette gru STS, elevando la capacità di traffico del terminal a due milioni di teu.

L'investimento complessivo del gruppo di Dubai per lo sviluppo e l'espansione del porto di Berbera ammonta a 442 milioni di dollari.



