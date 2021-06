25 giugno 2021

La durata della concessione di APM Terminals ad Algeciras è stata prolungata sino a novembre 2032

Previsti ulteriori investimenti da parte dell'azienda

L'Autorità Portuale di Algeciras ha accordato un'estensione di oltre otto anni della durata del contratto di concessione attraverso cui la APM Terminals Algeciras, società che attraverso la APM Terminals fa parte del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, gestisce il container terminal al Molo Juan Carlos I dello scalo portuale spagnolo. L'attuale scadenza del contratto fissata per il giugno 2024 è stata ora portata al novembre 2032.

APM Terminals ha reso noto di essersi impegnata a realizzare ulteriori rilevanti investimenti nel terminal spagnolo che includeranno l'acquisizione di 12 gru a portale su gomma, l'automazione del gate portuale e l'installazione di altre 500 connessioni per container frigo.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec