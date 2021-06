25 giugno 2021

Approvato il Piano Operativo Triennale 2021-2023 del porto di Ravenna

Previsti interventi del valore complessivo di quasi 1,5 miliardi di euro

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale ha approvato il nuovo Piano Operativo Triennale 2021-2023 che prevede interventi per un valore complessivo di quasi 1,5 miliardi di euro, di cui 808 da parte dell'ente portuale. I temi principali affrontati dal POT sono quelli della digitalizzazione, innovazione e competitività del porto di Ravenna, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, transizione ecologica, sviluppo dell'intermodalità e della logistica integrata, investimenti sulla rete ferroviaria e stradale ed interventi di security portuale e di efficientamento dei servizi di controllo. Altri obiettivi strategici su cui il piano si concentra sono la rigenerazione urbana, la valorizzazione delle aree urbane e dei waterfront, lo sviluppo del sistema portuale nel suo complesso, anche attraverso la pianificazione di una efficace attività di promozione sia verso nuovi mercati che verso mercati già di riferimento per il porto.

Commentando i contenuti del POT, il presidente dell'AdSP, Daniele Rossi, ha evidenziato che, a seguito degli interventi previsti dal piano, «dopo il prossimo triennio il porto di Ravenna sarà in grado di svolgere quel ruolo di nuovo ed importante snodo della logistica nazionale e centroeuropea che il Piano Regionale Integrato dei Trasporti della Regione Emilia Romagna per il prossimo quinquennio gli ha voluto riconoscere».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail