25 giugno 2021

Nel 2020 il valore delle importazioni ed esportazioni dell'Austria è diminuito del -8,5% e del -7,1%

La bilancia commerciale ha registrato un deficit di 1,85 miliardi di euro

Nel 2020 le importazioni dell'Austria sono state pari a 144,42 miliardi di euro e le esportazioni hanno raggiunto i 142,57 miliardi di euro, con diminuzioni rispettivamente del -8,5% e del -7,1% sull'anno precedente, con la bilancia commerciale che ha così registrato un deficit di 1,85 miliardi di euro.

Ricordando che dal 2011 le importazioni austriache e dal 2015 anche le esportazioni hanno superato il valore di 130 miliardi di euro e che la soglia dei 150 miliardi di euro è stata superata sia nel 2018 che nel 2019, oggi l'istituto statistico austriaco ha evidenziato che se nel 2020 i cali dell'import-export sono stati significativi, tuttavia il valore complessivo sia delle importazioni che delle esportazioni è stato nettamente superiore a 140 miliardi di euro.

Inoltre l'istituto ha spiegato che lo scorso anno le flessioni registrate nei mesi di aprile (import -25,9%, export -23,7%) e maggio (import -24,6%, export: -25,4%), che sono stati i primi mesi particolarmente colpiti dalle restrizioni legate alla pandemia di coronavirus, hanno contribuito in modo significativo all'andamento negativo dell'intero anno, anche se un generale appiattimento delle esportazioni e delle importazioni si era già registrato a gennaio e febbraio. Gli ultimi due mesi del 2020 hanno invece registrato lievi aumenti, con a novembre crescite del +1,3% e del +3,3% dell'import e dell'export e a dicembre incrementi rispettivamente del +2,1% e +3,3%.



