25 giugno 2021

Assarmatori e Confitarma auspicano che a breve si attivi il piano vaccinale per i marittimi

Oggi si celebra la Giornata del Marittimo

Assarmatori e la Confederazione Italiana Armatori (Confitarma) hanno espresso l'auspicio che a breve si attivi il Piano Nazionale per la vaccinazione dei lavoratori marittimi nei principali porti scalati dalle flotte italiane, in coerenza con la risoluzione adottata in aprile dallo Special Tripartite Commitee della Maritime Labour Convention 2006 dell'ILO, che ha raccomandato agli Stati membri di adottare un approccio condiviso per giungere in tempi rapidi alla vaccinazione di tutto il personale marittimo.

L'espressione di fiducia delle due associazioni armatoriali italiane è stata manifestata oggi in coincidenza con la celebrazione della Giornata del Marittimo che quest'anno ha come tema centrale il riconoscimento del ruolo di key workers a lavoratori del mare che hanno prestato instancabilmente la loro attività a bordo delle navi al fine di garantire la piena operatività della catena logistica mondiale, la continuità territoriale da e per le isole nonché la ripresa dell'industria del turismo.



