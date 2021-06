28 giugno 2021

Celebrati i cinque anni dall'ampliamento del canale di Panama

Nel periodo è stato attraversato da circa 13.700 navi neo-Panamax, pari al 28% dei transiti totali

Ieri l'Autorità del Canale di Panama ha celebrato i cinque anni dall'inaugurazione dell'ampliamento del canale centroamericano grazie al completamento delle opere e all'installazione di chiuse che hanno consentito il transito di navi di maggiori dimensioni ( inforMARE del 27 giugno 2016). In precedenza, infatti, il canale poteva essere attraversato da navi larghe sino a 32,31 metri, lunghe sino a 289,56 metri e con una portata lorda di 52.500 tonnellate, mentre da metà 2016 sono potute transitare unità navali neo-Panamax con una portata lorda sino a 120mila tonnellate, larghe sino a 51,25 metri e della lunghezza massima che dallo scorso mese è stata elevata dai precedenti 367,28 metri a 370,33 metri.

In quest'ultimo quinquennio il canale panamense è stato attraversato da circa 13.700 navi neo-Panamax, pari al 28% del totale delle navi transitate nel periodo, che hanno trasportato volumi di carichi pari al 54% del volume complessivo delle merci transitate nel canale generando il 58% dei ricavi totali derivanti dai diritti di transito.

L'Autorità del Canale ha reso noto che le portacontainer continuano ad essere il principale cliente del canale rappresentando il 42% dei transiti totali seguite dalle navi per gas di petrolio liquefatto con il 22% del totale, dalle rinfusiere con il 15% e dalle navi per gas naturale liquefatto con il 14%.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail