28 giugno 2021

Nelle librerie il volume “Vento dal Sud. Logistica, infrastrutture e mercato per una nuova Europa”

Pasqualino Monti dialoga con Bruno Dardani e Giulio Sapelli su infrastrutture e logistica

Dall'inizio del prossimo mese sarà disponibile nelle librerie il volume dal titolo “Vento dal Sud. Logistica, infrastrutture e mercato per una nuova Europa”, edito da Guerini e Associati, che raccoglie un dialogo sul tema e, in particolare, sul male oscuro che affligge le infrastrutture italiane fra Pasqualino Monti, da anni ai vertici della portualità italiana, e Bruno Dardani e Giulio Sapelli. Nel libro gli autori evidenziano come le infrastrutture nazionali non abbiano mai conosciuto uno sviluppo organico e di lungo periodo, restando ingessate senza via d'uscita nella burocrazia. Situazione che coinvolge l'intero sistema della logistica e del trasporto delle merci, a partire dai porti: un sistema che produce inefficienza, devasta risorse pubbliche e genera una costante erosione di entrate fiscali, con miliardi di introiti “regalati” ai porti e alle economie del Nord Europa e un progressivo declassamento del ruolo politico ed economico dell'Italia nel Mediterraneo.

Pasqualino Monti, tra il 2011 e il 2016, ha condotto l'Autorità Portuale di Civitavecchia in qualità di presidente e poi di commissario straordinario; è stato presidente di Assoporti ed attualmente è presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Ha pubblicato “In mare controvento” (2016). Monti è tra i 28 commissari straordinari nominati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per sbloccare 57 opere vitali al rilancio del Paese.

Bruno Dardani, per oltre vent'anni inviato speciale de “Il Sole 24 Ore”, corrispondente di “Lloyd's List”, editorialista di “Finanza e Mercati” e “Libero Mercato”, direttore di “Capo Horn Magazine”, ha pubblicato diversi libri sull'economia marittima, sulla portualità, su finanza e shipping, sul fisco federale. Giulio Sapelli, economista ed esperto di geopolitica, dal maggio 2021 è presidente della Fondazione Manlio e Maria Letizia Germizzu, la onlus di Confartigianato per la promozione dell'artigianato e della micro e piccola impresa. Autore di numerosi saggi tradotti in tutto il mondo. Tra gli ultimi pubblicati: 2020 Pandemia e Resurrezione (2020, in coedizione con goWare), Nella Storia mondiale (2021).



