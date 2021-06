28 giugno 2021

Nel 2020 sono calati di cinque milioni di euro gli introiti dell'AdSP del Tirreno Settentrionale generati dalle tasse portuali

Applicata a 19 imprese la misura che prevede la riduzione dell'importo dei canoni concessori

Nel 2020 l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha raccolto 21 milioni di euro fra tasse sulle merci imbarcate e sbarcate e tasse di ancoraggio, cinque milioni in meno rispetto all'anno precedente. Il dato è incluso nella Relazione annuale 2020 dell'ente che è stata approvata stamani all'unanimità dal Comitato di gestione e che evidenzia come, nonostante le aumentate spese di gestione per il contenimento degli effetti della crisi pandemica, l'AdSP non abbia rallentato la propria attività cercando anzi di venire incontro alle esigenze delle imprese provvedendo, tra l'altro, ad applicare correttamente l'articolo199 del decreto-legge 34/2020 che consente alle Autorità Portuali di disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori a favore delle imprese che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20% rispetto ai valori del 2019. La misura è stata applicata in favore di 19 imprese del sistema portuale amministrato dall'AdSP che è formato dagli scali di Livorno, Piombino e dell'Isola d'Elba.



