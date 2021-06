28 giugno 2021

Chantiers de l'Atlantique avvia la costruzione della nave da crociera MSC Euribia

Entrerà nella flotta di MSC Crociere nel giugno 2023

Oggi nel cantiere navale francese Chantiers de l'Atlantique, con il taglio della prima lamiera, è iniziata la costruzione di MSC Euribia, nave da crociera che entrerà in servizio nel giugno 2023 nella flotta di MSC Crociere. La nuova unità sarà la ventiduesima della compagnia e la seconda con propulsione alimentata a gas naturale liquefatto. MSC Euribia, ha sottolineato MSC Crociere, sarà la nave da crociera a minor impatto ambientale mai costruita.





