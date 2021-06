29 giugno 2021

HMM ordina 12 nuove portacontainer da 13.000 teu a HHI e Daewoo Shipbuilding

Le due commesse hanno un valore complessivo di circa 1,57 miliardi di dollari

HMM, la principale compagnia di navigazione containerizzata della Corea del Sud, ha ordinato alle connazionali Hyundai Heavy Industries (HHI) e Daewoo Shipbuilding la costruzione di 12 portacontainer da 13.000 teu, affidando la realizzazione di sei navi a ciascuna azienda navalmeccanica. Le due commesse hanno un valore pari rispettivamente a 891,2 miliardi di won (788 milioni di dollari) e 888,1 miliardi di won (785 milioni di dollari). Le sei nuove unità navali verranno prese in consegna entro la metà del 2024.







