29 giugno 2021

The Italian Sea Group ha incaricato la Deloitte di valutare l'acquisizione di Perini Navi

L'azienda di Marina di Carrara ha specificato che l'acquisizione potrà avvenire solo a valori sostenibili in un'ottica di creazione di valore per la società ed i propri azionisti

The Italian Sea Group (TISG), azienda attiva nel segmento della progettazione e realizzazione di yacht di lusso fino a 100 metri che opera commercialmente attraverso i brand Admiral, Tecnomar e NCA Refit, ha annunciato oggi che, a seguito del bando pubblicato dal curatore fallimentare di Perini Navi e dopo aver avuto accesso alla data room per la vendita degli asset della società di cantieristica nautica di Viareggio, ha dato mandato alla società Deloitte per svolgere talune approfondite procedure di analisi sui documenti messi a disposizione.

TISG ha specificato la conferma del proprio interesse per Perini Navi solo a valori sostenibili in un'ottica di creazione di valore per la società ed i propri azionisti.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec